Французский специалист: Азербайджан блестяще справляется со всеми трудностями

Париж. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан блестяще справляется со всеми трудностями".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявил президент европейского консорциума Ayurveda, учредительный директор Открытого университета Тапован Киран Вйас.

"Азербайджанская цивилизация находится между Индией, откуда я родом, и Францией, где я живу, то есть на стыке Востока и Запада. Азербайджанская музыка очень напоминает родную мне индийскую музыку. Наши музыкальные инструменты очень похожи. Музыка - это способ самовыражения народа. Концепт празднования с музыкой и в Индии, и в Азербайджане, можно сказать, почти одинаков. Я живу во Франции, но индийская и западная культуры оставили свой след в моем образе жизни. Являющаяся синтезом Востока и Запада культура Азербайджана, расположенного на стыке Азии и Европы, мне очень дорога", - сказал он.

Французский специалист подчеркнул, что когда страна вновь восстанавливается, в особенности, когда вырывается из подчинения разных политических течений, возвращение к корням, какими бы древними они ни были, происходит не так-то и легко: "В целом, соединять возвращение к корням и модернизацию - еще более сложный путь. Модернизация вовсе не означает повторения Запада. Азербайджан находится на сложном пути и блестяще справляется с этим. Я хочу поближе познакомиться с этой богатой цивилизацией, совершив визит в Азербайджан".