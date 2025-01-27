Фонд тюркской культуры и наследия провел 2-е заседание на уровне экспертов

В штаб-квартире Фонда тюркской культуры и наследия состоялось 2-е заседание на уровне экспертов в рамках подготовки к заседанию Совета организации.

В штаб-квартире Фонда тюркской культуры и наследия состоялось 2-е заседание на уровне экспертов в рамках подготовки к заседанию Совета организации.

Об этом Report сообщили в Фонде.

В заседании приняли участие представители мМинистерств иностранных дел и культуры стран-членов Фонда - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также сотрудники организации.

Президент Фонда Актоты Раимкулова рассказала о работе организации в 2024 году. По ее словам, Фонд реализовал более 74 проектов и мероприятий в 2024 году.

В повестку заседания также были включены вопросы расширения сотрудничества в направлении продвижения культурного наследия тюркских народов.

Для информации отметим, что в текущем году в Совете Фонда председательствует Казахстан, и второе заседание Совета состоится 7 февраля 2025 года в Астане.