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Фонд Гейдара Алиева удостоен престижной международной премии "Хамдан-ИСЕСКО"

Фонд Гейдара Алиева удостоен престижной международной премии "Хамдан-ИСЕСКО" Фонд Гейдара Алиева, известный своими масштабными проектами в сфере образования и социальной поддержки, стал одним из победителей 4-й совместной премии Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Фонда Хамдана бин Рашида Аль
Kультурная политика
8 февраля 2025 г. 17:55
Фонд Гейдара Алиева удостоен престижной международной премии Хамдан-ИСЕСКО

Фонд Гейдара Алиева, известный своими масштабными проектами в сфере образования и социальной поддержки, стал одним из победителей 4-й совместной премии Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума "Хамдан-ИСЕСКО".

Как сообщает Report, награда присуждается за выдающийся вклад в развитие образовательных учреждений и инициативы по поддержке образовательной среды в странах исламского мира.

В этом году за первенство боролись девять образовательных инициатив из семи стран.

Фонд Гейдара Алиева был удостоен премии за свой "Проект образовательной и социальной поддержки", в рамках которого осуществляется строительство и восстановление школ не только в исламских государствах, но и за пределами мусульманского мира.

Среди других победителей премии "Хамдан-ИСЕСКО" - йеменский Фонд Хадрамаут и Марокканский фонд начального образования.

Награждение победителей состоится в ближайшее время на официальной церемонии, где будут отмечены их выдающиеся достижения и инициативы в области поддержки и продвижения образования в исламском мире.

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