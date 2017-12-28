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    Флора Гасымова и Рауф Бабаев награждены орденом "Шохрат"

    Салхаб Мамедов удостоен ордена Шараф

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Флоры Гасымовой орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Флора Гасым гызы Гасымова награждена орденом "Шохрат".

    Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры Рауф Юсуф оглу Бабаев награжден орденом "Шохрат".

    Согласно другому распоряжению президента Ильхама Алиева, за большие заслуги в развитии и пропаганде изобразительного искусства в Азербайджане Салхаб Иса оглу Мамедов награжден орденом "Шараф".

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