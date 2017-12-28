Флора Гасымова и Рауф Бабаев награждены орденом "Шохрат"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Флоры Гасымовой орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Флора Гасым гызы Гасымова награждена орденом "Шохрат".

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры Рауф Юсуф оглу Бабаев награжден орденом "Шохрат".

Согласно другому распоряжению президента Ильхама Алиева, за большие заслуги в развитии и пропаганде изобразительного искусства в Азербайджане Салхаб Иса оглу Мамедов награжден орденом "Шараф".