Фильм азербайджанского режиссера представлен вне конкурса на 82-м Венецианском кинофестивале

    Kультурная политика
    • 06 сентября, 2025
    • 16:22
    Фильм известного азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Проповедь пустоте" ("Boşluğa xütbə" - Sermon to the Void) представлен во внеконкурсной программе художественного кино (Out of Competition Fiction) 82-го Венецианского международного кинофестиваля.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

    Фильм, представленный при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, вызвал большой интерес у экспертов и зрителей.

    Идейно-эстетические достоинства фильма "Проповедь пустоте", заключительного фильма трилогии Хилала Байдарова "Проповедь", получили высокую оценку.

    Сценаристами фильма являются Хилал Байдаров и Айсу Акджан, а продюсером - Орхан Фикретоглу. В совместном проекте азербайджанских, мексиканских и турецких кинематографистов снялись Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов и Орхан Искендерли.

