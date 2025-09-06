Фильм азербайджанского режиссера представлен вне конкурса на 82-м Венецианском кинофестивале

Фильм известного азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Проповедь пустоте" ("Boşluğa xütbə" - Sermon to the Void) представлен во внеконкурсной программе художественного кино (Out of Competition Fiction) 82-го Венецианского международного кинофестиваля.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Фильм, представленный при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, вызвал большой интерес у экспертов и зрителей.

Идейно-эстетические достоинства фильма "Проповедь пустоте", заключительного фильма трилогии Хилала Байдарова "Проповедь", получили высокую оценку.

Сценаристами фильма являются Хилал Байдаров и Айсу Акджан, а продюсером - Орхан Фикретоглу. В совместном проекте азербайджанских, мексиканских и турецких кинематографистов снялись Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов и Орхан Искендерли.