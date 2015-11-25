Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фильм "Аршин мал алан" будет продемонстрирован в Индии.

Как сообщает Report, показ фильма, организованный киностудией "Азербайджанфильм", состоится в конце ноября. Он приурочен к 100-летнему юбилею известного певца и народного артиста Рашида Бейбутова.

Отметим, что в индийском штате Гоа будет проведен 46-й Международный фестиваль фильмов "Гоа", являющийся самым крупным фестивалем Азии. Фильм "Аршин мал алан" будет продемонстрирован в рамках данного фестиваля.