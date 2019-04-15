Фестиваль Imagine впервые пройдет и в Гяндже

"В этом году фестиваль Imagine впервые будет организован и в Гяндже. Фестиваль Imagine дает нам возможность обсудить и понять, что нас объединяет".

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции, посвященной открытию III фестиваля Imagine в Азербайджане, заявил глава представительства Евросоюза в стране, посол Кестутис Янкаускас.

"В этом году мы проводим фестиваль с особым размахом. Он впервые пройдет и в Гяндже. Будут организованы различные мероприятия: концерты, выставки, кинопоказы", - отметил он.

Отметим, что III по счету фестиваль европейской толерантности и культурного разнообразия Imagine пройдет с 1 по 15 мая.