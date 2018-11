Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 12 декабря прошло ровно 100 лет со дня рождения американского певца Фрэнка Синатры, который является одним из символов американской культуры, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Фанаты Фрэнка Синатры отмечают вековой юбилей артиста. Он родился в 1915 году в Нью-Джерси и скончался в 1998 году в Лос-Анджелесе, успев записать за несколько десятилетий карьеры более 100 дисков, многие из которых занимали верхние строчки чартов.

Кроме того, он был известен и как актер, и в 1954 году получил премию Оскара за роль второго плана в фильме "Отныне и во веки веков". Артист также играл главную роль в оригинальной ленте "11 друзей Оушена".

Наиболее известные композиции, исполненные Синатрой, - "Strangers in the night", "New York, New York", "Let It Snow" и "My Way".