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Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"

Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024" Общественное радиовещание объявило имя участника, который будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". В этом году Азербайджан в шведском городе Мальме будет представлять Fahree - Фахри Исмайлов.
Kультурная политика
7 марта 2024 г. 22:15
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024

Общественное радиовещание объявило имя участника, который будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". В этом году Азербайджан в шведском городе Мальме будет представлять Fahree - Фахри Исмайлов.

Как сообщает Report, процесс отбора состоял из двух основных этапов.

Напомним, что в этом году отборочный процесс состоял из двух основных этапов. На первом этапе участники исполняли свои песни вживую перед местным жюри, состоящим из профессионалов в области музыки и сценического искусства. По итогам голосования местного жюри 6 исполнителей из 15 смогли пройти в этап голосования международного жюри. Fahree стал лидером голосования и был удостоен звания представителя Азербайджана на Евровидении 2024 года.

Отметим, что, в отличие от предыдущих лет, в этом году каждый исполнитель участвовал в отборах с той песней, которую хотел бы исполнить на сцене Евровидения. Песня-победитель представляет собой синтез современной поп-музыки и традиционных этно-элементов.

Полуфинальные этапы песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальмё состоятся 7 и 9 мая текущего года, а финальный этап – 11 мая. По итогам жеребьевки представитель Азербайджана в текущем году выступит в первом полуфинале.

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Версия на азербайджанском языке "Avroviziya-2024" müsabiqəsində Azərbaycanı Fəxri İsmayılov təmsil edəcək

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