Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"

Общественное радиовещание объявило имя участника, который будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". В этом году Азербайджан в шведском городе Мальме будет представлять Fahree - Фахри Исмайлов.

Общественное радиовещание объявило имя участника, который будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". В этом году Азербайджан в шведском городе Мальме будет представлять Fahree - Фахри Исмайлов.

Как сообщает Report , процесс отбора состоял из двух основных этапов.

Напомним, что в этом году отборочный процесс состоял из двух основных этапов. На первом этапе участники исполняли свои песни вживую перед местным жюри, состоящим из профессионалов в области музыки и сценического искусства. По итогам голосования местного жюри 6 исполнителей из 15 смогли пройти в этап голосования международного жюри. Fahree стал лидером голосования и был удостоен звания представителя Азербайджана на Евровидении 2024 года.

Отметим, что, в отличие от предыдущих лет, в этом году каждый исполнитель участвовал в отборах с той песней, которую хотел бы исполнить на сцене Евровидения. Песня-победитель представляет собой синтез современной поп-музыки и традиционных этно-элементов.

Полуфинальные этапы песенного конкурса "Евровидение-2024" в шведском Мальмё состоятся 7 и 9 мая текущего года, а финальный этап – 11 мая. По итогам жеребьевки представитель Азербайджана в текущем году выступит в первом полуфинале.