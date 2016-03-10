​Европейский вещательный союз не увидел политики в песне о депортации крымских татар

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз, занимающийся организацией песенного конкурса "Евровидение", не нашел политического контекста в песне украинской певицы Джамалы "1944", посвященной депортации крымских татар.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной Twitter cтранице Европейского вещательного союза.

"Эксперты пришли к выводу, что название и текст песни не содержат политического контекста и не нарушают правил "Евровидения"", - отмечается в заявлении.