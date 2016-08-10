EuroVillage2016 пройдет в Баку в октябре

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ EuroVillage2016 пройдет 1 октября на Бакинском Бульваре. Как сообщает Report, мероприятие организовано делегацией Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов Евросоюза в Баку и в партнёрстве с администрацией Бакинского Бульвара.

В этом году делегация Европейского Союза в Азербайджане и посольства стран-членов Европейского Союза,представленных в Азербайджане празднуют 25-летие сотрудничества ЕС с Азербайджаном. Этому событию посвящён целый ряд мероприятий, одним из которых является «EuroVillage», проходивший в Баку ежегодно,начиная с 2013 года.

Целью проведения фестиваля является предоставление возможности странам-членам ЕС продемонстрировать свою культуру и традиции.

В рамках «EuroVillage2016» состоятся многочисленные конкурсы и викторины для детей и взрослых, виртуальные туры по странам Европы, национальные танцы и караоке,фейс-арт, соревнования по шахматам и многое другое. Победителей конкурсов и викторин ждут специальные призы.

Гости фестиваля смогут увидеть кулинарное шоу приготовления знаменитых европейских блюд, таких как «гаспачо» и «паэлья», понаблюдать за виртуозным шоу кручения пиццы. Много сюрпризов и призов ждут детей и взрослых во время "EuroVillage2016". Специально для детей будет организовано магическое выступление фокусника и разные шоу, далее программу продолжат участники проекта «Голос» (Азербайджан), а закончится фестиваль грандиозным концертом с участием европейской звезды.