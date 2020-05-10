Эльдар Азизов об открытии памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Гаджи Зейналабдин Тагиев https://report.az/storage/news/77a85a8436881dfdcef8c82f9ed07de6/57b4a163-c37e-40ee-ad95-a76dc1dc2310_292.jpg

"В настоящее время ведутся работы по возведению памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву".

Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами отметил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Мэр города подчеркнул, что работа по созданию памятника продолжается: "Скульпторы работают, вопрос находится под контролем Фонда Гейдара Алиева. Установка памятника нелегкий процесс. В ближайшее время этот вопрос будет решен".

Следует отметить, что открытие статуи великого азербайджанского мецената, просветителя и общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева было решено отложить на неопределенный срок из-за распространения опасного вируса в Азербайджане.