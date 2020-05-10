Эльдар Азизов об открытии памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

"В настоящее время ведутся работы по возведению памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву".
Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами отметил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.
Мэр города подчеркнул, что работа по созданию памятника продолжается: "Скульпторы работают, вопрос находится под контролем Фонда Гейдара Алиева. Установка памятника нелегкий процесс. В ближайшее время этот вопрос будет решен".
Следует отметить, что открытие статуи великого азербайджанского мецената, просветителя и общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева было решено отложить на неопределенный срок из-за распространения опасного вируса в Азербайджане.