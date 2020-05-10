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Эльдар Азизов об открытии памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Эльдар Азизов об открытии памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Гаджи Зейналабдин Тагиев

"В настоящее время ведутся работы по возведению памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву".

Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами отметил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Мэр города подчеркнул, что работа по созданию памятника продолжается: "Скульпторы работают, вопрос находится под контролем Фонда Гейдара Алиева. Установка памятника нелегкий процесс. В ближайшее время этот вопрос будет решен".

Следует отметить, что открытие статуи великого азербайджанского мецената, просветителя и общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева было решено отложить на неопределенный срок из-за распространения опасного вируса в Азербайджане.

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