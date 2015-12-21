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    ​Джавану Зейналлы предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

    Музыкант удостоен персональной пенсии за заслуги в развитии эстрадной музыки в Азербайджане

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Джаванширу Мирзамамед оглу Зейналлы персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена Д.Зейналлы за заслуги в развитии эстрадной музыки в Азербайджане.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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