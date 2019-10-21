Два азербайджанских фильма покажут на международном кинофестивале в Москве

Два фильма с участием азербайджанских киномастеров будут продемонстрированы на Международном фестивале кино стран СНГ "Московская премьера", который пройдет в российской столице с 29 октября по 3 ноября, передает Report со ссылкой на российские СМИ

Отмечается, что в фестивале планируется, наряду с Азербайджаном, участие кинематографистов из 14 стран. Все фильмы будут демонстрироваться на родном языке с переводом на русский язык. В программу кинофестиваля включены два конкурсных показа – полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы лучших фильмов совместного производства и лучших полнометражных кинодебютов, советская многонациональная киноклассика, объединенная циклом показов "Дружба народов", круглые столы.

Так, в рамках конкурсного показа полнометражных фильмов будет продемонстрирован фильм "Конец сезона" производства Германия-Азербайджан-Грузия, режиссером которого выступил Эльмар Иманов. В ролях снялись Расим Джафаров, Зульфия Гурбанова, Мир-Мевсум Мирзазаде.

Данный фильм получил призы ФИПРЕССИ на МКФ в Роттердаме и МКФ "Зеркало" имени А. Тарковского в Иваново в 2019 году.

Также азербайджанские киномастера продемонстрируют короткометражный фильм "Соль, перец по вкусу" молодого азербайджанского режиссера Теймура Гаджиева. В ролях: Туран Аббасов, Зия Ага, Лейла Мадатханова, Зульфия Назар Мамедова, Шамиль Сулейманлы.