Два азербайджанских фильма получили награду международного фестиваля

12-19 В Стамбуле были представлены награды 9-ого международного кинофестиваля Шелковый Путь.

Два азербайджанских фильма были удостоены наград кинофестиваля 9-ого Международного кинофестиваля "Шелковый Путь", который прошел в Стамбуле.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, на фестиваль были представлены 3089 фильмов из различных стран. Азербайджан представил на фестиваль два фильма: короткометражный художественный фильм режиссера Амиля Амаля “Дрожь” и короткометражный документальный фильм режиссера Лятифа Лятифсоя “Аня”.

Решением жюри фестиваля фильм “Дрожь”, который снят по заказу Министерства культуры на киностудии “Азербайджанфильм”, был удостоен награды “Самый лучший фильм” в категории международных художественных короткометражных фильмов, а фильм “Аня” получил “Специальный приз жюри” в категории международных документальных короткометражных фильмов. .

Отметим что, церемония награждения фестиваля была проведена 6 декабря в Стамбуле, при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, а также организации “Türkiyə Sinema Televizyon Eserleri Sahibleri Meslek Birliği”nin (SETEM).