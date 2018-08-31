Дом Бакинских Ханов будет отреставрирован

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Дом Бакинских Ханов будет реставрирован.

Как сообщает Report, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер объявило запрос предложений для реставрации старинного памятника, благоустройства окружающей территории и приобретения работ по поставке технического оборудования.

Для участия в запросе предложений документы принимаются до 12:00 10 сентября.

Отметим, что относящийся к XVII-XVIII векам Дом Бакинских Ханов расположен по адресу ул. Беюк Гала, 44, 46, 48 и 50 и считается важным историко-культурным памятником страны.