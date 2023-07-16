О нас

Дни поэзии Вагифа в Шуше завершились спектаклем "Мир Вагифа"

Дни поэзии Вагифа в Шуше завершились спектаклем "Мир Вагифа" Последним мероприятием в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше стал поэтико-музыкальный спектакль "Мир Вагифа".
Kультурная политика
16 июля 2023 г. 10:28
Дни поэзии Вагифа в Шуше завершились спектаклем Мир Вагифа

Последним мероприятием в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше стал поэтико-музыкальный спектакль "Мир Вагифа".

Как передает Report, в спектакле были представлены образы Моллы Панаха Вагифа, Моллы Вели Видади, Мухаммеда Физули, Алишера Наваи, Шаха Исмаила Хатаи и других поэтов тюркского мира.

Перед показом секретарь Союза писателей Азербайджана писатель Ильгар Фахми рассказал о важности Дней поэзии Вагифа.

"В этом году было много уникальных и отличительных моментов. Первый момент заключался в том, что этот праздник поэзии начался в Газахе. Праздничные торжества, как и в советское время стартовавшие на родине поэта, были продолжены в Шуше, и в течение двух дней здесь проходили замечательные мероприятия. В этом году совпали два знаменательных события: 100-летие великого лидера Гейдара Алиева и провозглашение города Шуша культурной столицей тюркского мира. В эти дни мы коснулись обоих знаменательных событий. В усадебном комплексе Мехмандаровых состоялась презентация книги Союза писателей Азербайджана, посвященной юбилею Гейдара Алиева. Кроме того, в связи с тем, что Шуша была объявлена ​​культурной столицей тюркского мира, мероприятия в этом году были посвящены не только жизни и творчеству Вагифа, но и в целом тюркскому миру", - уточнил писатель.

Он добавил, что главная цель постановки спектакля "Мир Вагифа" было показать место выдающегося поэта в становлении современного азербайджанского литературного языка и вообще в общетюркском контексте.

Хотя композиция была основана на диалоге Вагифа и Видади, в него были также включены стихи других поэтов, музыкальные произведения и мугамы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Vaqif Poeziya Günlərinə “Vaqif dünyası” tamaşası ilə yekun vurulub

Другие новости из категории

Минкультуры и ГЭЦ проведут сегодня экзамен по приему на работу директоров и учителей
Минкультуры и ГЭЦ проведут сегодня экзамен по приему на работу директоров и учителей
16 июля 2023 г. 07:55
В Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника
ФотоВ Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника
15 июля 2023 г. 16:01
В Шуше с аншлагом прошел концерт Dövrü-səda
ФотоВ Шуше с аншлагом прошел концерт Dövrü-səda
15 июля 2023 г. 10:29
В Азербайджане начинается отбор исполнителя и песни на Евровидение-2024
В Азербайджане начинается отбор исполнителя и песни на Евровидение-2024
14 июля 2023 г. 21:36
Участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
ФотоУчастники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
14 июля 2023 г. 19:53
Сегодня в Шуше начинаются Дни поэзии Вагифа
Сегодня в Шуше начинаются Дни поэзии Вагифа
14 июля 2023 г. 15:36
BBC Travel посвятил сюжет истории и культуре Азербайджана
BBC Travel посвятил сюжет истории и культуре Азербайджана
13 июля 2023 г. 11:36
Спектакль Везирь Ленкоранского ханства показан в Лачыне
Спектакль "Везирь Ленкоранского ханства" показан в Лачыне
12 июля 2023 г. 14:11
Государственный секретарь Святого Престола встретился с министром культуры Азербайджана
ФотоГосударственный секретарь Святого Престола встретился с министром культуры Азербайджана
10 июля 2023 г. 18:38
13-15 июля пройдут Дни поэзии Вагифа
13-15 июля пройдут Дни поэзии Вагифа
7 июля 2023 г. 19:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi