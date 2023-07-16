Дни поэзии Вагифа в Шуше завершились спектаклем "Мир Вагифа"

Последним мероприятием в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше стал поэтико-музыкальный спектакль "Мир Вагифа".

Последним мероприятием в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше стал поэтико-музыкальный спектакль "Мир Вагифа".

Как передает Report , в спектакле были представлены образы Моллы Панаха Вагифа, Моллы Вели Видади, Мухаммеда Физули, Алишера Наваи, Шаха Исмаила Хатаи и других поэтов тюркского мира.

Перед показом секретарь Союза писателей Азербайджана писатель Ильгар Фахми рассказал о важности Дней поэзии Вагифа.

"В этом году было много уникальных и отличительных моментов. Первый момент заключался в том, что этот праздник поэзии начался в Газахе. Праздничные торжества, как и в советское время стартовавшие на родине поэта, были продолжены в Шуше, и в течение двух дней здесь проходили замечательные мероприятия. В этом году совпали два знаменательных события: 100-летие великого лидера Гейдара Алиева и провозглашение города Шуша культурной столицей тюркского мира. В эти дни мы коснулись обоих знаменательных событий. В усадебном комплексе Мехмандаровых состоялась презентация книги Союза писателей Азербайджана, посвященной юбилею Гейдара Алиева. Кроме того, в связи с тем, что Шуша была объявлена ​​культурной столицей тюркского мира, мероприятия в этом году были посвящены не только жизни и творчеству Вагифа, но и в целом тюркскому миру", - уточнил писатель.

Он добавил, что главная цель постановки спектакля "Мир Вагифа" было показать место выдающегося поэта в становлении современного азербайджанского литературного языка и вообще в общетюркском контексте.

Хотя композиция была основана на диалоге Вагифа и Видади, в него были также включены стихи других поэтов, музыкальные произведения и мугамы.