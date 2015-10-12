Фестиваль азербайджанского кино пройдет в Южной Корее

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Фестиваль азербайджанского кино пройдет в столице Южной Кореи Сеуле с 15 по 17 октября. Как сообщает Report, мероприятие организовано Корейским фондом совместно с Азербайджано-корейской Ассоциацией культурного обмена и Фондом культуры Азербайджана.

В ходе фестиваля будут продемонстрированы шесть азербайджанских фильмов, которые были номинированы на международных кинофестивалях, в том числе "Аршин мал алан" (1945), "Заложник" (2005), "Вниз по реке" (2014).

В рамках фестиваля азербайджанский режиссер Ильгар Наджаф, снявший фильм "Бута" (2011), посетит Сеул и встретится с корейской аудиторией.