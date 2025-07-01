Директор Международного центра мугама награжден медалью "Посол культуры Узбекистана"

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде был награжден медалью "Посол культуры Узбекистана" Министерством культуры этой страны.
Как сообщили Report в Министерстве культуры, церемония состоялась в рамках встречи, проведенной в министерстве 1 июля.
Медаль и сертификат к ней исполнителю вручил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков. На церемонии награждения министр высоко оценил вклад Сахиба Пашазаде в развитие культурных связей между двумя странами, а также его активное участие в международных фестивалях и конкурсах, проводимых в Узбекистане, и пожелал артисту новых успехов.
Отметим, что тарист Сахиб Пашазаде был удостоен Гран-при на традиционном Международном музыкальном фестивале "Восточные мелодии", проходившем в Самарканде в 2017 году, а в 2018 году занял первое место на I Международном фестивале "Маком", организованном в Шахрисабзе. Также в 2024 году он был удостоен звания почетного профессора Государственного института культуры