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    ​Директор Аздрамы удостоен золотой медали

    По этому случаю в театре прошло мероприятие

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском академическом национальном драматическом театре прошла презентация учрежденной Европейским издательским домом печати золотой медали "Лучший ученый-исследователь, патриот".

    Как сообщили Report из театра, согласно решению, золотой медали "Лучший ученый-исследователь, патриот" удостоен директор Академического национального драматического театра Исрафил Исрафилов.

    Открывший мероприятие вступительным словом директор Европейского издательского дома печати Шохрет Салимбейли рассказал о деятельности возглавляемой им структуры, учрежденной ими премии и заявил, что золотой медали удостаиваются лица, имеющие особые заслуги в сферах культуры, искусства и науки Азербайджана.

    Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности И.Исрафилова.

    И.Исрафилова поздравили занимающийся педагогической деятельностью в Турции Бабек Гурбанов, председатель Союза театральных деятелей, народный артист Азер Паша Немет, актеры Азербайджанского академического национального драматического театра - народные артисты Рамиз Новруз и Фирангиз Муталлимова.  

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