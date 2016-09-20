РИКЦ и Государственный музей музыкальной культуры отметили День национальной музыки Азербайджана

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Российский информационно-культурный центр в Баку и Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана совместно отметили День национальной музыки Азербайджана.

Как известно, он отмечается в день рождения основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибекова.

Как сообщает Report, директор Музея, заслуженный деятель искусств Азербайджана Алла Байрамова в своем выступлении остановилась на вкладе Узеира Гаджибекова в развитие мировой музыкальной культуры.

Затем заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Алексей Коннов рассказал собравшимся об истории Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, выпускником которой является У. Гаджибеков. Сто лет назад начинающий композитор именно в Санкт-Петербурге написал свое знаменитое музыкальное произведение "Аршин мал алан".

Главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени М.Ф. Ахундова Хафиз Гулиев говорил о вкладе Узеира Гаджибекова в музыкальную культуру Азербайджана.

Состоялся концерт, в котором приняли участие народная артистка Азербайджана Гюльяз Мамедова, заслуженная артистка Азербайджана Илаха Эфендиева, студент Азербайджанского государственного экономического университета Аслан Азимзаде, студентка Бакинской музыкальной академии Атика Алиева, выпускницы академии Фарида Гафарлы и Гюнель Гуршумова. Зрители восторженно приняли выступление ансамбля старинных азербайджанских народных инструментов.