CinemaPlus поддержал фильмы об официальных визитах общенационального лидера Гейдара Алиева

Азербайджанский путешественник и известный журналист Азер Гариб работает над сборником фильмов “Bir səfərin izi ilə” (По следам одного визита), посвященных официальным визитам общенационального лидера Гейдар Алиева.

Азербайджанский путешественник и известный журналист Азер Гариб работает над сборником фильмов “Bir səfərin izi ilə” (По следам одного визита), посвященных официальным визитам общенационального лидера Гейдар Алиева.

Как сообщает Report, первый визит Азер Гариба был посвящен Италии, которую в 1997 году посетил Гейдар Алиев. Этот интересный проект рассказывает об исторических городах Италии, где он побывал, и показывает неофициальные стороны официального визита. Вместе с путешественником зритель отправится в удивительное путешествие по Риму, Неаполю, Помпеи и острову Капри, запечатлев необыкновенные моменты путешествия.

Второй фильм рассказывает об интересных моментах официального визита общенационального лидера в Японию в 1998 году. Съемки проходили в городах Токио и Киото.

Руководитель проекта, азербайджанский путешественник Азер Гариб в ходе презентации сообщил, что фильм переносит зрителей в древнюю истории этих двух городов.

В творческий коллектив фильма, автором идеи которого является Азер Гариб, входят редактор Аяз Мирзоев, продюсер Аскер Гарибзаде, операторы Али Алиев и Виолетта Мацуэ, специалист по монтажу Эльмар Тариелоглу.

Сеть кинотеатров CinemaPlus оказывает поддержку данному проекту.

