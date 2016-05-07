Церемония поднятия флагов стран-участниц "Евровидения" пройдет 8 мая

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Церемония поднятия флагов стран-участниц музыкального конкурса "Евровидение", который пройдет в этом году в Стокгольме с 10 по 14 мая, состоится утром в воскресенье 8 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ответственный за протокол Стокгольмской мэрии Сванте Ходелль на пресс-конференции в субботу.

"Церемония пройдет в центре города перед Королевским дворцом и, согласно шведской традиции, флаги будут подняты в алфавитном порядке", - сказал представитель мэрии.

По его словам, на церемонию приглашены находящиеся в Швеции послы стран-участниц конкурса, артисты и члены их делегаций, поклонники "Евровидения", представители мэрии и организаторы конкурса из Европейского вещательного союза (EBU) и шведского телевидения SVT.