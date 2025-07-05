Брюссель и брюссельцы празднуют свое историческое прошлое и настоящее - ВИДЕО

Сегодня в Брюсселе, столице Бельгии и всей Европы, как утверждают сами брюссельцы, завершается длившийся почти два месяца Ренессанс-фестиваль.

Сегодня в Брюсселе, столице Бельгии и всей Европы, как утверждают сами брюссельцы, завершается длившийся почти два месяца Ренессанс-фестиваль.

Фестиваль (18 мая- 5 июля) посвящен истории и культуре Брюсселя в период эпохи Возрождения и правления императора священной римской империи Карла V, когда город был центром европейской политики и культуры.

Период Ренессанса, без сомнения, считается период настоящего расцвета для всей Европы и самого Брюсселя. Карл V правил большей частью Европы и владениями в Вест-Индии - испанскими территориями в Новом свете. Он выдвинул лозунг об империи, «над которой никогда не заходит солнце".

Брюссельцы гордятся, что самая влиятельная фигура в европейской политике своего времени выбрала его своей основной резиденцией. Результатом этого стало бурное развитие всех сфер: дипломатии, культуры и художественных ремесел, экономики. Некоторые видят в этом знак будущего - создание единой Европы и, как следствие, объявление Брюсселя столицей 500 млн европейцев.

В рамках фестиваля в этот период проходили различные мероприятия и представления, кульминацией которых стало празднество Ommegang (в переводе с нидерландского означает шествие или процессия). В последний день фестиваля в ренесанс-деревне Саблон проходит турнир рыцарей. Здесь же можно познакомиться с работой средневековых мастеровых и умельцев.

Европейское бюро Report представляет фоторепортаж с Ренессанс-фестиваля и празднования Ommegang.