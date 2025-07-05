О нас

Брюссель и брюссельцы празднуют свое историческое прошлое и настоящее - ВИДЕО

Брюссель и брюссельцы празднуют свое историческое прошлое и настоящее - ВИДЕО Сегодня в Брюсселе, столице Бельгии и всей Европы, как утверждают сами брюссельцы, завершается длившийся почти два месяца Ренессанс-фестиваль.
Kультурная политика
5 июля 2025 г. 17:07
Брюссель и брюссельцы празднуют свое историческое прошлое и настоящее - ВИДЕО

Сегодня в Брюсселе, столице Бельгии и всей Европы, как утверждают сами брюссельцы, завершается длившийся почти два месяца Ренессанс-фестиваль.

Фестиваль (18 мая- 5 июля) посвящен истории и культуре Брюсселя в период эпохи Возрождения и правления императора священной римской империи Карла V, когда город был центром европейской политики и культуры.

Период Ренессанса, без сомнения, считается период настоящего расцвета для всей Европы и самого Брюсселя. Карл V правил большей частью Европы и владениями в Вест-Индии - испанскими территориями в Новом свете. Он выдвинул лозунг об империи, «над которой никогда не заходит солнце".

Брюссельцы гордятся, что самая влиятельная фигура в европейской политике своего времени выбрала его своей основной резиденцией. Результатом этого стало бурное развитие всех сфер: дипломатии, культуры и художественных ремесел, экономики. Некоторые видят в этом знак будущего - создание единой Европы и, как следствие, объявление Брюсселя столицей 500 млн европейцев.

В рамках фестиваля в этот период проходили различные мероприятия и представления, кульминацией которых стало празднество Ommegang (в переводе с нидерландского означает шествие или процессия). В последний день фестиваля в ренесанс-деревне Саблон проходит турнир рыцарей. Здесь же можно познакомиться с работой средневековых мастеровых и умельцев.

Европейское бюро Report представляет фоторепортаж с Ренессанс-фестиваля и празднования Ommegang.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBrussels celebrates its historical past and present
Версия на азербайджанском языке ФотоBrüsseldə iki ay davam edən İntibah festivalı - VİDEO - FOTOREPORTAJ

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi