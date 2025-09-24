Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

    Kультурная политика
    • 24 сентября, 2025
    • 15:02
    Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

    Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в ходе встречи с министром культуры и инноваций Венгрии Балажем Ханко в Баку обсудил перспективы культурных связей между двумя странами.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Министры в ходе встречи отметили, что культурные связи между Азербайджаном и Венгрией углубляются из года в год как в двустороннем формате, так и в рамках организаций сотрудничества тюркского мира.

    Ханко обратил внимание на перспективы культурных связей двух стран.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере сохранения и продвижения культурного наследия, а также в области кино.

    Венгрия Азербайджан культура торгово-экономические связи
    Azərbaycanla Macarıstan arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Последние новости

    15:22

    Исхак Дар: Баку и Исламабад по-прежнему едины в стремлении к укреплению отношений

    Внешняя политика
    15:19

    В Баку пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков

    Внешняя политика
    15:15

    В Агдаме наладят производство низковольтных электрических розеток

    Промышленность
    15:09

    Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

    Kультурная политика
    15:02
    Видео

    В Таиланде после обрушения городской дороги образовалась 50-метровая яма

    Другие страны
    14:51

    На освобожденных территориях планируется строительство полигонов для бытовых отходов

    Экология
    14:50
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел фестиваль меда - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:48

    В Новороссийске два человека погибли, трое пострадали из-за атак ВСУ

    В регионе
    Лента новостей