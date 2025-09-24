Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии
Kультурная политика
- 24 сентября, 2025
- 15:02
Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в ходе встречи с министром культуры и инноваций Венгрии Балажем Ханко в Баку обсудил перспективы культурных связей между двумя странами.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Министры в ходе встречи отметили, что культурные связи между Азербайджаном и Венгрией углубляются из года в год как в двустороннем формате, так и в рамках организаций сотрудничества тюркского мира.
Ханко обратил внимание на перспективы культурных связей двух стран.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере сохранения и продвижения культурного наследия, а также в области кино.
