Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в ходе встречи с министром культуры и инноваций Венгрии Балажем Ханко в Баку обсудил перспективы культурных связей между двумя странами.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министры в ходе встречи отметили, что культурные связи между Азербайджаном и Венгрией углубляются из года в год как в двустороннем формате, так и в рамках организаций сотрудничества тюркского мира.

Ханко обратил внимание на перспективы культурных связей двух стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере сохранения и продвижения культурного наследия, а также в области кино.