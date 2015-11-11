Бакинский русский драмтеатр покажет в Петербурге "Маскарад" и "Федру"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Один из ведущих сценических коллективов Азербайджана покажет на гастролях в Петербурге свои лучшие спектакли по мировой классике. Поездка Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна организована при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности по международной программе "Большие гастроли", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем делом большой важности культурный обмен, который налаживается при деятельном участии Федерального центра. Благодаря ему мы смогли приехать в Петербург, который с полным правом можно назвать культурной столицей русского пространства", - сказал на пресс-конференции, предшествовавшей открытию гастролей, главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Он представлен на афише как режиссер-постановщик и актер. Выступления артистов из Баку откроются сегодня драмой "Маскарад", поставленной к 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Руководитель труппы исполнит в спектакле роль Арбенина. Гостям предоставлена сцена Государственного драматического театра на Васильевском.

Как рассказал Александр Шаровский, в декабре театр отметит 95-летие. Были в истории этого коллектива и трудные времена, связанные с развалом СССР, нищетой, разрухой и пустым зрительным залом. Ныне Театр имени Самеда Вургуна вновь обрел былую творческую силу и является самым посещаемым в Баку. Труппа работает в обновленном здании и пользуется государственной поддержкой. С его творчеством хорошо знаком президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, завершивший мастеров сцены: "Русский театр в Азербайджане - навсегда". Свои творческие резервы театр черпает из выпускников Азербайджанской государственной академии театрального искусства. Есть при театре и так называемая "мобильная студия" - она открывается, когда возникает необходимость творчески подготовить молодежь для введения в основной состав.