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Бакинский медиа-центр снимает фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве

Бакинский медиа-центр снимает фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве Бакинский медиа-центр, уже на протяжении многих лет реализующий крупные и запоминающиеся проекты в сфере медиа, в настоящее время работает над производством фильма, имеющего большое значение для Азербайджана. Это фильм "Покровитель" - о жизни знаменитого
Kультурная политика
23 октября 2023 г. 17:13
Бакинский медиа-центр снимает фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве

Бакинский медиа-центр, уже на протяжении многих лет реализующий крупные и запоминающиеся проекты в сфере медиа, в настоящее время работает над производством фильма, имеющего большое значение для Азербайджана. Это фильм "Покровитель" - о жизни знаменитого мецената и благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева. В нем также отражены важные исторические события, происходившие в Баку и регионе Южного Кавказа в конце XIX - начале XX века.

Как сообщает Report, съемки ленты, призванной сыграть важную роль в пропаганде истории и культуры азербайджанского народа, начались в мае этого года, и 90 из 120 съемочных дней уже завершены. Фильм будет состоять в целом из восьми серий. Для съемок массовых сцен было задействовано 1 600 человек, а сами съемки проводились в более чем 70 локациях, где было построено более 300 "памятников" истории и архитектуры.

Руководитель этого социально значимого проекта, который будет способствовать пропаганде национальных ценностей, и продюсер фильма - президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.

Планируется, что многосерийный фильм будет показан зрителям в следующем году, когда будет отмечаться 100-летие со дня рождения выдающегося мецената. Ожидается, что лента вызовет большой интерес зрителей и всех любителей кино.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Media Mərkəzi Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında film çəkir

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