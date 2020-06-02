Азербайджанскую музыку присвоили в очередной раз

Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана взяло под контроль вопрос, связанный с очередным фактом присвоения азербайджанской народной музыки, на этот раз певцом Ферейдуном Асраэи, исполнившем на персидском языке азербайджанскую песню "Кючелере су сепмишем" из репертуара азербайджанского певца, Народного артиста СССР Рашида Бейбутова, представив ее под названием "Dooset daram".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Агентства по интеллектуальной собственности Эльнур Мамедли.

По его словам, данный вопрос находится под особым контролем председателя правления Агентства Кямрана Иманова.

"В настоящее время проводится разбирательство по этому вопросу, по завершении которого общественность будет проинформирована", - отметил Э.Мамедли.

Напомним, что Фонд Рашида Бейбутова распространил заявление, в котором отмечался факт присвоения азербайджанской песни "Кючелере су сепмишем", некогда блистательно исполненной великим Рашидом Бейбутовым.

"Песня была размещена в YouTube с субтитрами на курдском языке. Отстоять одну из красивейших азербайджанских народных песен - долг каждого из нас. Мы призываем поддержать нас и совместными усилиями положить конец этой несправедливости", - говорилось в заявлении.