Азербайджанская пианистка дала онлайн-концерт в Нью-Йорке

Президент действующего в Нью-Йорке, США, общества "Национальная музыка и глобальная культура", известная пианистка, заслуженная артистка, лауреат международных конкурсов Наргиз Алиярова выступила с концертной программой.

Как передает спецкор Report, концерт проживающей в Нью-Йорке нашей соотечественницы транслировался посредством страницы Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.

Н.Алиярова сообщила Report, что концертная программа нацелена на то, чтобы помочь азербайджанцам во время карантина эффективно организовать свой досуг.

В концертную программу под названием "Вместе мы сильнее!" вошли произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Автор: Вусаля Аббасова