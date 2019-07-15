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Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Южного Сабантуя в Дагестане - ФОТО

​Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя
Члены азербайджанского Общественного объединения Татарстан приняли участие в праздновании праздника Южный Сабантуй

Члены азербайджанского Общественного объединения "Татарстан" приняли участие в праздновании праздника Южный Сабантуй, который прошел 6-7 июля в дагестанском городе Кизилюрт, сообщает Report со ссылкой на сообщение Российского информационно-культурного центра (РИКЦ).

Отмечается, что татарский праздник был организован в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Дагестаном, в нем приняли участие делегации из 11 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана и Турции.

В рамках культурной программы были организованы национальные подворья и оформлены юрты, где татарстанские и дагестанские этносы презентовали традиционные предметы быта и изделия народных промыслов и ремесел, а также угощали блюдами национальных кухонь.

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