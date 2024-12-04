Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Как сообщает Report, об этом заявили в ЮНЕСКО.

"Новое пополнение в Список нематериального культурного наследия: Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба", - говорится в заявлении.

Напомним, что на сегодняшний день в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 23 элемента азербайджанской культуры.