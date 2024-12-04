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Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Kультурная политика
4 декабря 2024 г. 06:50
Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Как сообщает Report, об этом заявили в ЮНЕСКО.

"Новое пополнение в Список нематериального культурного наследия: Азербайджанское искусство тандыра и традиции выпечки в нем хлеба", - говорится в заявлении.

Напомним, что на сегодняшний день в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 23 элемента азербайджанской культуры.

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