​Азербайджанский пианист и джазовый исполнитель дал концерт в Лондоне - ФОТО

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский пианист и джазовый исполнитель, заслуженный артист Исфар Сарабски дал концерт в лондонском джаз-клубе Ronnie Scott’s. Как сообщает Report, исполнитель начал концерт произведением DejaVu.

На концерте, организованном Европейско-азербайджанским обществом (TEAS), И.Сарабски озвучил отрывки из произведения русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро". Вслед за этим была исполнена композиция Prelude. Концерт продолжился композицией In Transit to New York.

Джазовый вечер завершился самым известным произведением музыканта G-Man.

Отметим, что лондонский джаз-клуб Ronnie Scott’s основан в 1959 году известным британским саксофонистом Рони Скоттом и является одним из самых известных европейских клубов.