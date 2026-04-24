Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Азербайджанский фильм "Шаги в тишине" будет представлен на кинофестивале в Кракове

    Культурная политика
    • 24 апреля, 2026
    • 17:21
    Полнометражный документальный фильм азербайджанского режиссера Фариза Ахмедова "Шаги в тишине" ("Sükut içində addımlar") включен в основную конкурсную программу 66-го Краковского кинофестиваля.

    Как сообщает Report, фестиваль является одним из старейших киномероприятий в Европе и предоставляет квалификацию как для премии "Оскар", так и для премии Европейской киноакадемии.

    "Шаги в тишине" посвящены масштабному и смертельно опасному процессу разминирования освобожденных территорий Азербайджана. Эту работу нередко называют "второй войной" или "скрытой войной" - опасность может таиться буквально под каждым шагом, однако она абсолютно невидима.

    Главными героинями фильма стала уникальная группа саперов, состоящая исключительно из женщин. Камера следует за их повседневной жизнью, показывая, что, несмотря на постоянную смертельную опасность и высокий риск, эти женщины сохраняют чуткость, эмоциональность и человечность.

    Главным продюсером экранизации является руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

    Фильм создан в сотрудничестве с Баку Медиа Центром, киностудией Drygas Film Production и Польским телевидением (TVP) при финансовой поддержке Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино Азербайджана и Польского института кино.

    "Sükut içində addımlar" filmi Beynəlxalq Film Festivalında təqdim olunacaq

