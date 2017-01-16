Азербайджанские ковры демонстрируются на выставке в Ганновере

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские ковры демонстрируются на международной выставке-распродаже DOMOTEX в городе Ганновер (Германия).

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерхалча", на выставке демонстрируются лучшие образцы азербайджанской школы ковроткачества – иреванские, нахчыванские, карабахские, бакинские, тебризские, гянджинские, губинские, ширванские и газах-борчалинские ковры.

По информации, участники мероприятия проявили большой интерес к продукции впервые участвовавшего на выставке в Ганновере ОАО "Азерхалча".

Азербайджанскую делегацию возглавляет зампред ОАО "Азерхалча" Орхан Рзаев.

Выставка продлится до 17 января.

Отметим, что впервые международная выставка DOMOTEX прошла в 1989 году. С тех пор на традиционной выставке-распродаже в Ганновере участвуют ведущие производители ковров со всего мира, представители оптовой и розничной продажи, интерьер-дизайнеры, архитекторы. Выставка DOMOTEX открывает широкие возможности для изучения современного рынка ковра и новых технологических достижений в этой области.