    Азербайджанские фильмы удостоены наград на кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата"

    • 07 октября, 2025
    • 11:57
    Азербайджанские фильмы удостоены наград на кинофестивале тюркского мира Коркут Ата

    Азербайджанские фильмы удостоены наград на V Международном кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата" в Актау (Казахстан).

    Как сообщает Report, в рамках фестиваля были организованы кинопоказы, творческие встречи и кинодискуссии.

    Во второй день фестиваля состоялся саммит с участием руководителей кинематографических учреждений стран-членов ТЮРКСОЙ. В саммите также приняла участие делегация Агентства кино Азербайджана.

    В рамках фестиваля был подписан меморандум о сотрудничестве в области кинематографии между Азербайджаном и Казахстаном.

    По итогам фестиваля азербайджанские фильмы были удостоены наград в нескольких номинациях:

    - В категории полнометражных художественных фильмов картина "Тагиев: Нефть" (Tağıyev: Neft) была удостоена награды в номинации "Лучший актер";

    - Фильм "Может быть" (Bəlkə də) признан победителем в номинации "Лучший сценарий";

    - Полнометражный художественно-документальный фильм "Наргин" удостоен второго места в номинации "Документальный фильм".

