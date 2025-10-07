Азербайджанские фильмы удостоены наград на кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата"

Азербайджанские фильмы удостоены наград на V Международном кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата" в Актау (Казахстан).

Как сообщает Report, в рамках фестиваля были организованы кинопоказы, творческие встречи и кинодискуссии.

Во второй день фестиваля состоялся саммит с участием руководителей кинематографических учреждений стран-членов ТЮРКСОЙ. В саммите также приняла участие делегация Агентства кино Азербайджана.

В рамках фестиваля был подписан меморандум о сотрудничестве в области кинематографии между Азербайджаном и Казахстаном.

По итогам фестиваля азербайджанские фильмы были удостоены наград в нескольких номинациях:

- В категории полнометражных художественных фильмов картина "Тагиев: Нефть" (Tağıyev: Neft) была удостоена награды в номинации "Лучший актер";

- Фильм "Может быть" (Bəlkə də) признан победителем в номинации "Лучший сценарий";

- Полнометражный художественно-документальный фильм "Наргин" удостоен второго места в номинации "Документальный фильм".