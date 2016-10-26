"Праздник граната" прошел в Красноярске

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Красноярске прошел праздник "Нар-Байрамы" ("Праздник граната"). Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, организатором праздника стала Азербайджанская национально-культурная автономия Красноярска.

Открыл праздник азербайджанский народный ансамбль песни и танца "Одлар Юрду".

Все желающие смогли насладиться вкусными блюдами азербайджанской национальной кухни, главным элементом которой являлся, конечно, гранат.

Наряду с этим в рамках праздника состоялась выставка детских рисунков на тематику праздника и выставка национальной литературы и сувениров.

Ближе к концу мероприятия члены жюри выбрали лучших в номинации "Блюдо с гранатом" и лучший детский рисунок на тему "Как я вижу День Граната". Победители получили памятные призы и такие вкусные подарки, как пахлава, гранат и натуральный гранатовый сок.