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Азербайджанская культура и кухня представлены на фестивале в Мексике

Азербайджанская культура и кухня представлены на фестивале в Мексике Мероприятие, которое проводится ежегодно в мае, в связи с пандемией COVID-19 в этом году проходит в декабре в виртуальном формате
Kультурная политика
21 декабря 2020 г. 10:24
Азербайджанская культура и кухня представлены на фестивале в Мексике

В столице Мексики, Мехико, проходит XI Международный фестиваль культур дружественных стран (Feria İnternacional de las Culturas Amigas).

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, основной целью фестиваля, традиционно организуемого правительством города Мехико с 2009 года под лозунгом солидарности и разнообразия, является ознакомление мексиканского населения с культурой, кухней и традициями различных стран.

В фестивале, где также представлен Азербайджан, ежегодно принимают участие до 5 миллионов посетителей.

Мероприятие, которое проводится ежегодно в мае, в связи с пандемией COVID-19 в этом году проходит в декабре в виртуальном формате. С этой целью правительством города Мехико был специально создан сайт www.ficavirtual2020.cdmx.gob.mx, где представлены около 60 стран, в том числе и Азербайджан (страница, посвященная Азербайджану на фестивале: http://www.ficavirtual2020.cdmx.gob.mx/azerbaıyan.html). Указанный веб-сайт будет работать в течение 5 месяцев, начиная с декабря, и будет регулярно обновляться.

На фестивале, проводимом в виртуальном формате, представлено интервью посла Азербайджанской Республики в Соединенных штатах Мексики Мамеда Талыбова о культурно-исторических памятниках Азербайджана, природных ландшафтах, национальных костюмах, образцах ручной работы таких как келагаи, гончарное дело, ковроткачество, медницкие работы, о национальной кухне и правилах их приготовления, в том числе долме, пахлаве, гутабе, а также об истории, культуре и туристическом потенциале Азербайджана. Также пользователям сайта демонстрируются различные видеоролики о туристических уголках нашей страны.

Ожидается, что интернет-страницу виртуального фестиваля посетят миллионы людей из различных стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani culture and national cuisine at Mexican international festival
Версия на азербайджанском языке ФотоMədəniyyətimiz və milli mətbəximiz Meksikada keçirilən beynəlxalq festivalda

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