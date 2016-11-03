Азербайджанская художница Нигяр Нариманбекова удостоена приза в Париже

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Во всемирно известном музее Парижа, в Лувре подведены итоги Международной выставки современного искусства "Арт Шоппинг 2016", в рамках которой проходил Салон Бизнес Арт 2016.

Как сообщает Report, Азербайджан на выставке представила дочь народного художника Азербайджана мастера живописи Видади Нариманбекова, известная художница Нигяр Нариманбекова.

По итогам фестиваля Нигяр Нариманбекова была удостоена одного из главных призов жюри в номинации "За создание волшебной феерической вселенной". Диплом подписан легендарным Жоржем Леви.

Напомним, что азербайджанская художница представила свою новую серию картин "Игрушки Любви", состоящую из десяти картин, таких как знаменитая "Марионетка", "Смутный объект желаний", "Поцелуй Нимфы", "Дочь Каспия" и другие.

Художница добавила, что серия картин "Игрушки Любви" уже отобрана большим Жюри и приглашена к участию в международной выставке в Порт Версаль в январе 2017, а картина "Марионетка" будет экспонироваться на выставке ART EN CAPITAL 2017, в Салоне Независимых Художников в Гран Пале, в Париже, среди лучших художников Европы и мира.