Азербайджанская долма включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Традиция приготовления азербайджанской долмы включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Как сообщает Report, решение об этом принято в ходе заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, который проходит с 4 по 9 декабря на острове Чеджудо в Южной Корее.

Межправительственный комитет по охране нематериального наследия создан в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия.