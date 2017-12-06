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    Азербайджанская долма включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

    Решение об этом принято в ходе заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Корее

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Традиция приготовления азербайджанской долмы включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Как сообщает Report, решение об этом принято в ходе заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, который проходит с 4 по 9 декабря на острове Чеджудо в Южной Корее.

    Межправительственный комитет по охране нематериального наследия создан в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия.

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