Азербайджанская долма может пополнить список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Баку. 29 ноября.REPORT.AZ/ Азербайджан подал заявку на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО рецепта приготовления азербайджанской долмы. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, данный вопрос будет обсужден в ходе заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, который пройдет с 4 по 9 декабря на острове Чеджудо в Южной Корее.

Участники заседания рассмотрят 34 новые заявки на включение в Cписок нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО популярных обычаев и форм творчества: традиционных песнопений, обрядов и праздников.

Межправительственный комитет по охране нематериального наследия создан в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия.