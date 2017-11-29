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    Азербайджанская долма может пополнить список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

    Данный вопрос будет обсужден в ходе заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в начале декабря

    Баку. 29 ноября.REPORT.AZ/ Азербайджан подал заявку на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО рецепта приготовления азербайджанской долмы. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, данный вопрос будет обсужден в ходе заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, который пройдет с 4 по 9 декабря на острове Чеджудо в Южной Корее.

    Участники заседания рассмотрят 34 новые заявки на включение в Cписок нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО популярных обычаев и форм творчества: традиционных песнопений, обрядов и праздников. 

    Межправительственный комитет по охране нематериального наследия создан в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия. 

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