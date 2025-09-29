Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан представлен на конференции ЮНЕСКО

    Kультурная политика
    • 29 сентября, 2025
    • 22:57
    В испанской Барселоне 29 сентября – 1 октября проходит Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT 2025).

    Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, страна представлена на мероприятии делегацией во главе с министром Адилем Керимли.

    Официальная церемония открытия конференции прошла сегодня. Выступившие подчеркнули важность трехдневной конференции, были представлены ее цели. Также были обсуждены предстоящие задачи и шаги, которые необходимо предпринять в контексте новых вызовов.

    После этого была представлена концертная программа.

    Отметим, что в рамках конференции 29 сентября также был организован "3-й Диалог министров высокого уровня Группы друзей по климатическим действиям на основе культуры", на котором выступил министр культуры Адиль Керимли.

    Фото
    Лента новостей