Азербайджанская делегация примет участие в культурном форуме в Санкт-Петербурге

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Культурный форум в Санкт-Петербурге стартует 16 ноября и продлится два дня на базе главного штаба Эрмитажа, сообщает Report со ссылкой на "Россия-Онлайн".

На форуме ожидается участие делегации из Азербайджан, что подтвердил министр культуры России Владимир Мединский.

"Буквально утром общались с министром культуры и туризма Азербайджана Абульфасом Гараевым. Азербайджанская делегация будет точно. Возможно, во главе с самим министром", - сообщил В. Мединский.

В свою очередь российский вице-премьер Ольга Голодец поблагодарила азербайджанскую сторону за добрые взаимоотношения между странами в сфере культуры.

"Наше сотрудничество продолжается, потому что Азербайджан – это уникальная кладезь талантливых людей. Очень хорошо, что сегодня отношения России и Азербайджана развернулись не только в сторону художественного искусства, но есть серьезный запрос на развитие нашего сотрудничества в области музыкального искусства, подготовки кадров в этой области", - заявила вице-премьер.

Организаторы мероприятия ожидают рекордного количество гостей, в частности около 20 тыс. участников и почти 1000 спикеров.