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    Азербайджанская делегация примет участие в культурном форуме в Санкт-Петербурге

    Вице-премьер России: Наше сотрудничество продолжается, потому что Азербайджан – это уникальная кладезь талантливых людей© TASS

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Культурный форум в Санкт-Петербурге стартует 16 ноября и продлится два дня на базе главного штаба Эрмитажа, сообщает Report со ссылкой на "Россия-Онлайн".

    На форуме ожидается участие делегации из Азербайджан, что подтвердил министр культуры России Владимир Мединский.

    "Буквально утром общались с министром культуры и туризма Азербайджана Абульфасом Гараевым. Азербайджанская делегация будет точно. Возможно, во главе с самим министром", - сообщил В. Мединский.

    В свою очередь российский вице-премьер Ольга Голодец поблагодарила азербайджанскую сторону за добрые взаимоотношения между странами в сфере культуры.

    "Наше сотрудничество продолжается, потому что Азербайджан – это уникальная кладезь талантливых людей. Очень хорошо, что сегодня отношения России и Азербайджана развернулись не только в сторону художественного искусства, но есть серьезный запрос на развитие нашего сотрудничества в области музыкального искусства, подготовки кадров в этой области", - заявила вице-премьер.

    Организаторы мероприятия ожидают рекордного количество гостей, в частности около 20 тыс. участников и почти 1000 спикеров. 

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