Азербайджан выдвинул фильм "Тагиев. Нефть" на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил председатель комиссии по представлению азербайджанских фильмов на 98-ю премию "Оскар", режиссер Шамиль Алиев.

По его словам, выдвижение фильма на соискание премии "Оскар" будет способствовать международному признанию национального кинематографа.

Напоминаем, что фильм "Тагиев: Нефть" снят Баку Медиа Центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана. Экранизация посвящена 100-летию со дня смерти Гаджи Зейналабдина Тагиева, внесшего значительный вклад в развитие общества и пропаганду национальных ценностей, вписавшего свое имя в летопись Азербайджана.

Съемки киноленты по своим масштабам вошли в историю азербайджанской кинематографии. В массовках фильма, съемки которого проводились в 76 различных местах, приняли участие около 2500 человек. Для исторических сцен было изготовлено более 300 декораций.

Генеральный продюсер картины – Арзу Алиева, продюсер – Орман Алиев, режиссер – Заур Гасымлы, авторы сценария – Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор – Владимир Артемьев, художник – Сабухи Атабабаев, художник по костюмам – Вюсал Рагим, композитор – Этибар Асадли.

Коротко о фильме: Осенью 1888 года Баку готовится к визиту Александра III. Миллионер и гласный Бакинской городской думы Гаджи Зейналабдин Тагиев борется за влияние и статус в обществе. Городской голова Орловский, пользуясь своим положением, хочет прибрать нефтяной участок покончившего с собой Теймурбекова. А Исмаил, старший сын Гаджи, знакомится с генеральской дочкой Нурджахан Араблинской и намерен на ней жениться.