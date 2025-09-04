Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Азербайджан выдвинул фильм "Тагиев. Нефть" на соискание премии "Оскар"

    Kультурная политика
    • 04 сентября, 2025
    • 16:02
    Азербайджан выдвинул фильм Тагиев. Нефть на соискание премии Оскар

    Азербайджан выдвинул фильм "Тагиев. Нефть" на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм".

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил председатель комиссии по представлению азербайджанских фильмов на 98-ю премию "Оскар", режиссер Шамиль Алиев.

    По его словам, выдвижение фильма на соискание премии "Оскар" будет способствовать международному признанию национального кинематографа.

    Напоминаем, что фильм "Тагиев: Нефть" снят Баку Медиа Центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана. Экранизация посвящена 100-летию со дня смерти Гаджи Зейналабдина Тагиева, внесшего значительный вклад в развитие общества и пропаганду национальных ценностей, вписавшего свое имя в летопись Азербайджана. 

    Съемки киноленты по своим масштабам вошли в историю азербайджанской кинематографии. В массовках фильма, съемки которого проводились в 76 различных местах, приняли участие около 2500 человек. Для исторических сцен было изготовлено более 300 декораций. 

    Генеральный продюсер картины – Арзу Алиева, продюсер – Орман Алиев, режиссер – Заур Гасымлы, авторы сценария – Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор – Владимир Артемьев, художник – Сабухи Атабабаев, художник по костюмам – Вюсал Рагим, композитор – Этибар Асадли.

    Коротко о фильме: Осенью 1888 года Баку готовится к визиту Александра III. Миллионер и гласный Бакинской городской думы Гаджи Зейналабдин Тагиев борется за влияние и статус в обществе. Городской голова Орловский, пользуясь своим положением, хочет прибрать нефтяной участок покончившего с собой Теймурбекова. А Исмаил, старший сын Гаджи, знакомится с генеральской дочкой Нурджахан Араблинской и намерен на ней жениться.

