Азербайджан впервые выступает почетным гостем на Международной книжной выставке в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле в комплексе TÜYAP состоялось открытие 41-й Международной книжной выставки под лозунгом "Детство - это праздник".

Сегодня в Стамбуле в комплексе TÜYAP состоялось открытие 41-й Международной книжной выставки под лозунгом "Детство - это праздник".

Как сообщили Report в Министерстве культуры, Азербайджан при организации ведомства впервые выступил почетным гостем на данном мероприятии.

На открытии выставки присутствовали губернатор Стамбула Давуд Гюль, замминистра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева, руководитель Главного управления библиотек и издательств Министерства культуры и туризма Турции Танер Бейоглу, председатель Союза издателей Турции Кенан Коджатюрк, первый заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный писатель Эльчин и другие известные деятели культуры.

Руководитель выставочного комплекса TÜYAP Ильхан Эрсёзлю выступил на церемонии открытия и предоставил информацию о выставке.

Было отмечено, что в мероприятии, которое продлится 9 дней, принимают участие более 2000 писателей и поэтов из Турции и зарубежных стран.

Ф.Джафаров поприветствовал участников мероприятия и отметил, что они рады быть почетной страной-гостем такой престижной выставки.

Было отмечено, что произведения великих деятелей турецкой литературы, таких как Рашад Нури Гюнтекин, Яшар Кемаль, Назым Хикмет, Азиз Несин, были тепло приняты в Азербайджане и неоднократно издавались.

"И сегодня в нашей стране продолжается работа по переводу и продвижению произведений известных представителей турецкой литературы. В то же время нас радует, что произведения известных азербайджанских писателей Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада, Юсифа Везира Чеменземинли, Алмаса Илдырыма, Ахмеда Агаоглу, Бахтияра Вахабзаде и других любимы турецкими читателями. Стихотворение "Чырпынырдын, Кара дениз", написанное Ахмедом Джавадом, положенное на музыку великим азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли и звучавшее как марш Кавказской исламской армии, знают наизусть оба наших народа", - отметил он.

Заместитель министра отметил, что сегодня азербайджано-турецкие отношения переживают золотой период своей истории. В основе этого лежит, прежде всего, личная дружба глав государств - президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Официальные союзнические отношения между нашими государствами создают благоприятные условия для развития культурных связей между двумя странами. В настоящее время наши страны успешно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В конце своего выступления Ф.Джафаров поблагодарил организаторов выставки за высокое гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации, и пожелал успехов.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, глава ГУ библиотек и издательств Министерства культуры и туризма Турции Танер Бейоглу, председатель Союза издателей Турции Кенан Коджатюрк, губернатор Стамбула Давуд Гюль, почетный писатель выставки Ялвач Урал подчеркнули значимость выставки. В выступлениях они рассказали о текущем состоянии книжной индустрии в Турции и стоящих перед ней задачах.

Губернатор Стамбула Давуд Гюль вручил заместителю министра культуры Фариду Джафарову памятную плакетку.

Затем участники мероприятия в открытии азербайджанского стенда на выставке, в рамках которого была представлена художественная программа с участием азербайджанских деятелей искусств.

В исполнении юного ханенде Хазрата Азизли прозвучал мугам "Баяты-Шираз". Затем был представлен танцевальный номер из оперы "Лейли и Меджнун" великого композитора Узеира Гаджибейли, основанной на произведении великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, 530-летие которого отмечается в этом году по распоряжению президента Азербайджана.

Заслуженная артистка Нурия Гусейнова исполнила песню "Живи, Азербайджан" под аккомпанемент народного артиста Эльчина Гашимова (тар) и заслуженного артиста Эльнура Ахмедова (кяманча) и Сиявуша Керимова (нагара).

На стенде Азербайджана были представлены более 2000 книг порядка 20 издательств страны, а также издания Фонда тюркской культуры и наследия. В частности, была представлена история государственности Азербайджана, издания Фонда Гейдара Алиева, связанные с литературой и культурой, образцы художественной литературы, а также произведения известных и молодых писателей, изданные на турецком языке.

В рамках выставки, которая продлится до 10 ноября, на национальном стенде планируется проведение более 20 различных мероприятий.