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Азербайджан впервые будет представлен на Венецианской архитектурной биеннале

Азербайджан впервые будет представлен на Венецианской архитектурной биеннале Азербайджан впервые будет представлен на Венецианской архитектурной биеннале
Kультурная политика
30 апреля 2025 г. 17:24
Азербайджан впервые будет представлен на Венецианской архитектурной биеннале

Азербайджан впервые будет представлен на Венецианской архитектурной биеннале – одной из самых престижных международных архитектурных выставок в мире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на портал The ArchDaily.

Темой предстоящей 19-й биеннале, которая продлится с 10 мая по 23 ноября, станет "Разум. Естественный. Искусственный. Коллективный". Выставка призовет к инклюзивности и сотрудничеству в решении глобальных проблем, в частности климатического кризиса.

Азербайджанский павильон акцентирует внимание на инновационных дизайнерских решениях на фоне климатического кризиса по принципу – внедряй инновации и сохраняй.

Павильон представит проект "Равновесие. Узоры Азербайджана", который подчеркнет важность возрождения нового зеленого образа жизни через инновации при сохранении культурного наследия. Павильон также включает специальную зону, посвященную наследию Аджеми Нахчивани, основателя Нахчыванской школы архитектуры.

В Венецианской архитектурной биеннале в этом году будут представлены 65 национальных павильонов. Среди них четыре страны - Азербайджан, Оман, Катар и Того - будут участвовать впервые.

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Версия на английском языке Azerbaijan to make its debut at Venice Architecture Biennale

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