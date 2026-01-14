Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов
Kультурная политика
- 14 января, 2026
- 17:43
Азербайджан в период с 2003 по 2023 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов, представляющих особую ценность для страны.
Как сообщает Report, такие данные приводятся в концепции "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Согласно информации, за указанный период специалистами была проведена масштабная реставрационная работа - восстановлено 20 085 экспонатов.
В музеях и галереях Азербайджана за это время было организовано более 42 700 выставок
Последние новости
17:57
В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территорияхВнутренняя политика
17:52
В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культурыВнутренняя политика
17:52
Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %Финансы
17:43
Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатовKультурная политика
17:42
Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностейВнешняя политика
17:36
Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропагандыKультурная политика
17:36
В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языкиKультурная политика
17:33
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 годЭнергетика
17:29