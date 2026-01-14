Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Kультурная политика
    • 14 января, 2026
    • 17:43
    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Азербайджан в период с 2003 по 2023 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов, представляющих особую ценность для страны.

    Как сообщает Report, такие данные приводятся в концепции "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Согласно информации, за указанный период специалистами была проведена масштабная реставрационная работа - восстановлено 20 085 экспонатов.

    В музеях и галереях Азербайджана за это время было организовано более 42 700 выставок

    Azərbaycan 2003-cü ildən bəri 36 eksponatı xaricdən geri qaytarıb
    36 historical exhibits return to Azerbaijan after two decades abroad

    Лента новостей