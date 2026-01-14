Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

Азербайджан в период с 2003 по 2023 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов, представляющих особую ценность для страны.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в концепции "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно информации, за указанный период специалистами была проведена масштабная реставрационная работа - восстановлено 20 085 экспонатов.

В музеях и галереях Азербайджана за это время было организовано более 42 700 выставок