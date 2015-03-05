В церквях Баку стали преподавать азербайджанский язык

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане инициирован проект "Изучаем азербайджанский язык", в рамках которого Бакинско-Азербайджанская епархия преподает язык местным прихожанам.

Об этом заявила Report ведущий советник Службы государственного Советника Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Анна Байрамова.

По ее словам, проект был инициирован Службой государственного советника Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии и реализовывается Фондом "Знание" при президенте республики.

"Активное участие в проекте приняла Бакинско-Азербайджанская епархия Русской православной церкви, которая оказывает всестороннюю поддержку и содействие в организации курсов азербайджанского языка в православных церквях", - заявила А.Байрамова.

В настоящее время занятия по азербайджанскому языку проводятся при соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Баку.

"Целевая аудитория проекта представлена не только прихожанами церкви, но и всеми русскоговорящими гражданами разных национальностей и вероисповедания", - подчеркнула она.

С первых занятий количество слушателей курса составляло более 60 человек. Посещение курсов бесплатно для слушателей.