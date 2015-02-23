​В Баку состоялась презентация документального фильма "Русские Азербайджана"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре Баку состоялась презентация документального фильма "Русские Азербайджана". Как сообщает Report, глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, который является также сценаристом данного фильма, заявил, что идея создания подобного фильма вынашивалась давно.

"Данный фильм скоро будет презентован в ряде городов России. В частности, в апреле состоится показ в Екатеринбурге, далее в Астрахани", - заявил Михаил Забелин.

Фильм был снят по заказу Русской общины Азербайджана при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы и Республиканского совета по поддержке неправительственных организаций при президенте Азербайджана.

В фильме приводятся исторические факты переселения русских в Азербайджан, рассказывается об участии русских в культурном и экономическом развитии страны.

В частности отмечается, что на сегодня в Азербайджане функционируют 16 русскоязычных школ, где обучаются 4 тысячи учащихся, 330 школ с русскоязычным сектором - 91 тыс. учащихся. 16 тысяч студентов получают образование в азербайджанских вузах на русском языке.