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Азербайджан призвал ЮНЕСКО как можно скорее направить миссию на освобожденные территории

Азербайджан призвал ЮНЕСКО как можно скорее направить миссию на освобожденные территории Министр культуры Азербайджана Анар Керимов призвал ЮНЕСКО в ближайшее время направить техническую миссию на территории Азербайджана, освобожденные от оккупации. Об этом Report сообщили в Министерстве культуры. Сообщается, что 29 сентября в рамках пр
Kультурная политика
30 сентября 2022 г. 14:18
Азербайджан призвал ЮНЕСКО как можно скорее направить миссию на освобожденные территории

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов призвал ЮНЕСКО в ближайшее время направить техническую миссию на территории Азербайджана, освобожденные от оккупации.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Сообщается, что 29 сентября в рамках проходящей в Мехико конференции Mondiacult 2022 А.Керимов выступил на сессии на тему "Наследие и культурное разнообразие в условиях кризиса".

В своем выступлении министр обратил внимание участников мероприятия на этнокультурный геноцид, совершенный на находившихся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет территориях Азербайджана.

В результате беспрецедентного и систематического целенаправленного разрушения культурного наследия Азербайджана в период оккупации было полностью уничтожено большое число мечетей, исторических памятников, различных культурных учреждений.

К сожалению, эти действия в отношении историко-культурного наследия нашей страны были молчаливо встречены международными организациями, отметил министр.

В выступлении было отмечено, что после освобождения в Азербайджане начались масштабные восстановительные работы, в которых важная часть принадлежит восстановлению культурного наследия. Министр заявил о важности защиты и восстановлении всех культурных и религиозных памятников, независимо от их происхождения, на освобожденных территориях.

Глава Минкультуры представил информацию о новой инициативе нашей страны - глобальном призыве "Мир во имя культуры". Было заявлено, что эта инициатива является дополнительным направлением Бакинского процесса, продвигаемого Азербайджаном с 2008 года и способствующего межкультурному диалогу. Этот глобальный призыв может стать моделью продвижения мира в постконфликтных ситуациях в различных регионах мира.

В ходе сессии А.Керимов также выступил с заявлением от имени страны-председателя Движения неприсоединения. В заявлении ДН было подчеркнуто, что организация осуждает все формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости и отмечает важность национальных, региональных и международных инициатив по защите культурных ценностей.

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