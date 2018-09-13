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    Азербайджан принимает участие в театральном фестивале прикаспийских государств в Актау

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В казахстанском Актау стартует II Международный театральный фестиваль прикаспийских стран. 

    Как сообщает Report, фестиваль посвящен 90-летию казахстанского актера театра и кино Нурмухана Жантурина. В нем примут участие восемь театральных коллективов из Казахстана, Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана.

    Организаторы подчеркивают, что фестиваль – это не конкурс и, несмотря на наличие судей, здесь не будет первых, вторых и третьих мест.

    В числе жюри – народный артист Казахстана Асанали Ашимов, а также известные режиссеры Казахстана Талгат Теменов, Есмухан Обаев и театральный критик из Азербайджана Исрафил Исрафилов.

    Фестиваль продлится четыре дня. 

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