Азербайджан принимает участие в театральном фестивале прикаспийских государств в Актау

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В казахстанском Актау стартует II Международный театральный фестиваль прикаспийских стран.

Как сообщает Report, фестиваль посвящен 90-летию казахстанского актера театра и кино Нурмухана Жантурина. В нем примут участие восемь театральных коллективов из Казахстана, Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана.

Организаторы подчеркивают, что фестиваль – это не конкурс и, несмотря на наличие судей, здесь не будет первых, вторых и третьих мест.

В числе жюри – народный артист Казахстана Асанали Ашимов, а также известные режиссеры Казахстана Талгат Теменов, Есмухан Обаев и театральный критик из Азербайджана Исрафил Исрафилов.

Фестиваль продлится четыре дня.